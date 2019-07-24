Футбол
«Торино» заинтересовался РигониЧемпионат 12:05
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport. По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»).
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
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К недопущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
У ряда независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах, прошли обыски, другие заявили, что их вызвали на допрос в Следственный комитет.
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В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
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Обновлено в 21:55
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Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде»
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Армия и оружие
Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Экономика
Исследование показало, что 75% россиян не хватает денег до зарплаты
Согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", 7% россиян нуждаются в дополнительных 6-8 тыс. рублей к получаемой зарплате, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:07
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла
Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России.
Обновлено в 20:47
Здоровье
Надёжный задел на будущее
Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.
Обновлено в 19:45
Общество
РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан
Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.
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Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки
Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.
Обновлено в 17:01
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Экономика
Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.
Обновлено в 08:47
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«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3
СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.
Обновлено в 20:21
Футбол
«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК
«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:52