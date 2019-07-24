Футбол
«Торино» заинтересовался РигониЧемпионат вчера в 12:05
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport. По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»).
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«Торино» включился в борьбу с «Сампдорией» за полузащитника «Зенита» Ригони
Sport24.ru23 июля в 18:32
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