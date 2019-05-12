«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»Матч ТВ 08:34

«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2. На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа.

«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Происшествия Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.

Хоккей Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.

Единоборства Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.

Гаджеты HTC представила свой первый в 2019 году смартфон В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.

Общество В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Общество Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.

Политика На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.

Экономика Благодаря поддержке миллиардера Occidental Petroleum купила Anadarko Благодаря поддержке миллиардера Occidental Petroleum купила Anadarko В конце недели американская нефтяная компания Occidental обошла одного из лидеров мирового рынка, корпорацию Chevron в борьбе за другую американскую нефтяную компанию Anadarko.

Гаджеты Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.

Спорт Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Политика Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти точки соприкосновения.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала во время приседаний Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.

Авто В России автомобиль Bentley превратили в танк Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

Происшествия Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.