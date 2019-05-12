Футбол
«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»Матч ТВ 08:34
Саша Лукич
|8′
|12′
Мехди Бурабия
Кристиан Ансальди
Яго Фальке
|23′
|26′
Джаммарко Феррари
|27′
Мехди Бурабия
|28′
Мехди Бурабия
Саша Лукич
Симоне Дзадза
|49′
Андреа Белотти
|56′
|64′
Филип Джуричич
Рожерио
|71′
Поль Лирола
|72′
Джереми Бога
Хума Эль-Бабакар
|79′
Альфред Данкан
Мануэль Локателли
Симоне Дзадза
|81′
Андреа Белотти
|82′
|87′
Мануэль Локателли
Даниэле Базелли
Глейсон Бремер
|89′
|90′+4′
Мерих Демирал
|64%
|Владение мячом
|36%
|85%
|Процент точных передач
|75%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
23
Мейте
11
Дзадза
36
Бремер
14
Фальке
9
Белотти
2 ×
21
Беренгер
47
Консильи
21
Лирола
3
Демирал
31
Феррари
13
Пелузо
73
Локателли
4
Маньянелли
68
Бурабия
12
Сенси
6
Рожерио
30
Эль-Бабакар
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2. На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа.
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