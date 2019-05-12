«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»Матч ТВ 08:34

«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2. На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа.

«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»

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