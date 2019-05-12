Футбол

«Торино» вырвал победу в матче против «Сассуоло»Матч ТВ 08:34

Торино — Сассуоло
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Саша Лукич
8′
12′
Мехди Бурабия
Кристиан Ансальди
Яго Фальке
23′
26′
Джаммарко Феррари
27′
Мехди Бурабия
28′
Мехди Бурабия
Саша Лукич
Симоне Дзадза
49′
Андреа Белотти
56′
64′
Филип Джуричич
Рожерио
71′
Поль Лирола
72′
Джереми Бога
Хума Эль-Бабакар
79′
Альфред Данкан
Мануэль Локателли
Симоне Дзадза
81′
Андреа Белотти
82′
87′
Мануэль Локателли
Даниэле Базелли
Глейсон Бремер
89′
90′+4′
Мерих Демирал
«Торино» одержал волевую победу над «Сассуоло» в игре 36-го тура чемпионата Италии. Матч прошел в Турине и завершился со счетом 3:2. На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа.
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