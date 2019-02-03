Футбол

«Торино» в меньшинстве сыграл вничью со СПАЛомСпорт-Экспресс 08:26

СПАЛ — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
2′
Кристиан Ансальди
Симоне Миссироли
6′
34′
Николя Нкулу
Тиаго Чонек
35′
53′
Кристиан Ансальди
Суаило Мейте
61′
Андреа Белотти
65′
Николя Нкулу
67′
Симоне Дзадза
72′
Симоне Дзадза
Даниэле Базелли
Тиаго Чонек
Серджо Флоккари
76′
Маттиа Валоти
Алессандро Мурджиа
79′
Джованни Паскуале
84′
86′
Саша Лукич
Алекс Беренгер
Мохамед Фарес
90′+2′
Ясмин Куртич
90′+4′
"Торино" и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионате Италии (0:0). На 65-й минуте туринский клуб остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник Николя Нкулу. "Торино" набрал 31 очко и расположился на 9-м месте в турнирной таблице. СПАЛ с 22 баллами занимает 14-ю строчку.
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