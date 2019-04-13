Футбол
«Торино» и «Кальяри» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:47
|1′
Николо Барелла
Томас Ринкон
|2′
|20′
Паоло Панкрацио Фараго
Лоренцо Де Сильвестри
Ола Айна
|40′
Алекс Беренгер
|45′
|45′+2′
Симоне Падоин
|51′
Лука Пеллегрини
Симоне Дзадза
|52′
|57′
Фабио Пизакане
|66′
Жуан Педро
Альберто Черри
|73′
Артур Ионица
Вальтер Бирса
Симоне Дзадза
|74′
|75′
Леонардо Паволетти
Алекс Беренгер
Витторио Париджини
|76′
|82′
Лука Пеллегрини
|85′
Леонардо Паволетти
Харис Ликояннис
Томас Ринкон
Виталий Домашкан
|87′
|90′+6′
Николо Барелла
|48%
|Владение мячом
|52%
|73%
|Процент точных передач
|75%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|20
|2
|Желтые карточки
|7
|1
|Красные карточки
|2
Торино
Расстановка 3‑4‑3
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
34
Айна
19
Домашкан
23
Мейте
15
Ансальди
8
Базелли
11
Дзадза
27
Париджини
28
Краньо
20
Падоин
19
Пизакане
15
Клаван
3
Пеллегрини
24
Фараго
8
Чигарини
18
Барелла
14
Бирса
22
Ликояннис
9
Черри
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе туринского клуба отметился нападающий Симоне Дзадза, у гостей отличился форвард Леонардо Паволетти. "Торино" набрал 50 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
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Экспресс на матчи итальянской Серии А ~ Торино - Кальяри / Фиорентина - Болонья
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