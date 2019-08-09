Футбол
«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»Чемпионат 17:03
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» принимал «Шахтёр» из Солигорска (Беларусь). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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