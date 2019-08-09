Футбол

«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»Чемпионат 17:03

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» принимал «Шахтёр» из Солигорска (Беларусь). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
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«Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги Европы

Sport24.ru17:02

«Торино» разгромил «Шахтер» из Белоруссии в матче ЛЕ

Газета.Ru17:30

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Вулверхэмптон» разгромил «Пюник», «Айнтрахт» разнес «Вадуц», «Торино» крупно обыграл солигорский «Шахтер»

Sports.ru06 августа в 04:51

«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»

Чемпионат17:03

«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы

RT на русском16:56

«Торино» разгромил солигорский «Шахтер», «Эспаньол» и «Айнтрахт» вышли в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс17:55

«Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС17:04
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
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Российский судоремонтный комплекс Черноморского флота начнет свою работу в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе в конце августа, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:27
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В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
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«Однажды в Голливуде» вышел в российский прокат

Не поклонники Тарантино фильм могут не понять.
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Общество

Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24
Космос

Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
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Футбол

Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матче

У победителей встречи покер оформил Корентен Толиссо, по три мяча забили Роберт Левандовски, Леон Горецка и Томас Мюллер, дубли на свой счет записали Сарприт Сингх, Ренату Саншеш и Кваси Окьери Вридт, по разу отличились Леон Даяку, Александер Нолленбергер, Серж Гнабри и еще один мяч футболисты проигравшей команды забили в свои ворота.
Обновлено в 14:25
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Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Обновлено в 05:56
Общество

В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму

Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Политика

Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Обновлено в 14:59
Политика

WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе

Несколько крупных банков передали законодателям в Конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела.
Обновлено в 14:58
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
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В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте

Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
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Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
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Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено в 12:10
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Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Здоровье

Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»

Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
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Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

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Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
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Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Обновлено в 16:21
Политика

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
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Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

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Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Политика

Зеленский проведет на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
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В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Обновлено вчера в 21:09
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