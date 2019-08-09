Футбол
«Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 17:02
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер». В сетке ворот белорусской команды мяч побывал пять раз. У итальянцев отличились Андреа Белотти (дубль), Армандо Иццо, Лоренцо Де Силвестри и Кевин Бонифаци.
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«Торино» разгромил солигорский «Шахтер», «Эспаньол» и «Айнтрахт» выиграли свои матчи
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы
RT на русскомвчера в 16:56
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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