Футбол
«Торино» разгромил «Кьево» в чемпионате ИталииРИА Новости 08:37
Футболисты "Торино" добились крупной победы над "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Голы забили Андреа Белотти (76-я минута), Томас Ринкон (90+2) и Симоне Дзадза (90+3).
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