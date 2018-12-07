Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С
Евро-футбол.ру
16:51

В заключительном матче четверга в рамках 1/16 финала Кубка Италии встретились "Торино" и "Судтироль". Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Евро-футбол.ру16:51

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«Торино» стал последним участником 1/8 финала Кубка Италии

РИА Новости17:08

«Торино» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Матч ТВ16:54

«Торино» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Sportbox.RU16:54

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Евро-футбол.ру16:51

«Торино» сыграет с «Фиорентиной» в 1/8 финала Кубка Италии

Спорт-Экспресс16:49

«Торино» обыграл клуб из 3-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Чемпионат16:44

«Торино» вышел на «Фиорентину» в 1/8 финала Кубка Италии

Sport24.ru16:44
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 16:55
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Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
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Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
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Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи

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Обновлено в 15:57
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с защитником Сандро

Обновлено в 18:24
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«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 14:19
Футбол

Джо Гомес пропустит шесть недель

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.
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Обновлено в 18:14
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За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено в 18:28
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Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено в 16:33
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено в 19:26
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В сети появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон

В сети появились изображения домашней и гостевой формы «Барселоны» на сезон-2019/20.
Обновлено в 18:16
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«Ницца» не собирается предлагать Балотелли новый контракт

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что не собирается подписывать новый контракт с нападающим Марио Балотелли.
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Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.
Обновлено в 10:53
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Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено в 19:10
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Итальянский футболист, полузащитник клуба «Торино» и сборной Италии.
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Торино
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Турин. Образован 3 декабря 1906 года. 8-кратный чемпион Италии. В Италии «Торино» считается одним из самых успешных клубов, особенно за период 1942-1949 гг., когда «Торино» доминировал в Европе и завоевал 5 чемпионских титулов Серии А подряд.
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