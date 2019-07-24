Футбол
«Торино» поспорит с «Сампдорией» за игрока «Зенита»Матч ТВ вчера в 19:01
По сообщению TMW, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может оказаться в итальянском «Торино». Клуб начал переговоры по аренде футболиста.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
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В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
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Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
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Клопп рассказал о своем будущем в «Ливерпуле»
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он продлит контракт с клубом.
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В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
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Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей.
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Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
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Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
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Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
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Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
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Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео
В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.
Обновлено в 07:14