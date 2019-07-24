По сообщению TMW, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может оказаться в итальянском «Торино». Клуб начал переговоры по аренде футболиста.

«Торино» поспорит с «Сампдорией» за игрока «Зенита»

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