Футбол

«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport вчера в 10:56

Торино — Лацио
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Яго Фальке
51′
Саша Лукич
53′
58′
Бруну Жордау
Риза Дурмуси
66′
Чиро Иммобиле
Яго Фальке
Симоне Дзадза
69′
Глейсон Бремер
Томас Ринкон
79′
Лоренцо Де Сильвестри
80′
82′
Штефан Раду
Луан Капанни
83′
Луан Капанни
Армандо Иццо
Эмилиано Моретти
84′
«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии А

Советский спортвчера в 11:08

«Торино» обыграл «Лацио» в заключительном туре чемпионата Италии

Спорт-Экспрессвчера в 11:04

«Торино» – «Лацио»: прогноз на матч 38-го тура Серии А

ODDS.ru25 мая в 18:24

Торино - Лацио - 3:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 11:29

«Торино» - «Лацио»: смогут ли «быки» взять три очка?

Все про Спорт ру25 мая в 19:24

«Лацио» проиграл «Торино» в заключительном туре Серии А

Sport24.ruвчера в 11:01

«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

LiveSport.ru25 мая в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Авто

Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%

Обновлено вчера в 05:41
Общество

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Технологии

Интервью: Маргарита Ставнийчук

М. Ставнийчук― Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов - прототипы устройств в сфере интернета вещей.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Политика

Зеленский вступился за задержанных в Ровно активистов

Ситуацию с задержанием активистов в Ровно прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский 26 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 13:27
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей

Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019

Обновлено в 00:45
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

Обновлено в 01:23
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Политика

Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков

МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено 25 мая в 08:07
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Экономика

Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж

Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.
Обновлено в 00:54
Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.
Обновлено вчера в 21:22
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено 25 мая в 23:30
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Здоровье

Серьезные нарушения выявили в детских домах по всей России

Сегодня в России работают 109 детских домов-интернатов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

6 автомобилей столкнулись на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае 27 мая столкнулись сразу шесть автомобилей. Однако, по предварительным данным, в большой аварии никто не пострадал.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол

Аллегри провел последнюю пресс-конференцию как тренера «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в испанском клубе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:11
Авто

АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления

Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное