«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport вчера в 10:56

«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

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Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Общество Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Технологии Интервью: Маргарита Ставнийчук М. Ставнийчук― Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов - прототипы устройств в сфере интернета вещей.

Армия и оружие Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

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Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

Транспорт На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Политика Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.

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Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.

Экономика Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.

Политика Европарламент обновил предварительные результаты выборов Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.

Общество Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.

Происшествия 6 автомобилей столкнулись на трассе в Алтайском крае В Алтайском крае 27 мая столкнулись сразу шесть автомобилей. Однако, по предварительным данным, в большой аварии никто не пострадал.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Шоу-бизнес Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.

Футбол Аллегри провел последнюю пресс-конференцию как тренера «Ювентуса» Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в испанском клубе, передает "Советский спорт".