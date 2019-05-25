«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport 10:56

«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

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