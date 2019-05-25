Футбол
«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport 10:56
Яго Фальке
|51′
Саша Лукич
|53′
|58′
Бруну Жордау
Риза Дурмуси
|66′
Чиро Иммобиле
Яго Фальке
Симоне Дзадза
|69′
Глейсон Бремер
Томас Ринкон
|79′
Лоренцо Де Сильвестри
|80′
|82′
Штефан Раду
Луан Капанни
|83′
Луан Капанни
Армандо Иццо
Эмилиано Моретти
|84′
|59%
|Владение мячом
|41%
|88%
|Процент точных передач
|82%
|3
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑4‑3
39
Сиригу
88
Ринкон
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
23
Мейте
7
Лукич
34
Айна
11
Дзадза
9
Белотти
8
Базелли
24
Прото
15
Баштуш
33
Ачерби
71
Капанни
27
Ромуло
16
Пароло
25
Бадель
14
Дурмиси
19
Лулич
32
Катальди
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 16:33
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Хоккей
Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею
Обновлено в 13:53
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Политика
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Меркель
На выборах в Европарламент в Германии победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера республики Ангелы Меркель.
Обновлено в 15:03
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Политика
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своем намерении обратиться в парламент страны с просьбой уволить его с занимаемой должности.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei
Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия
В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Футбол
20 лет невероятному финалу ЛЧ-1999. Тогда мы поверили в чудеса
26 мая 1999-го «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сыграли великий финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции
Специалисты рассказали пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29
Транспорт
РЖД закроет станцию Шиес для пассажиров
Депутат областного Собрания Алексей Кувакин направил депутатский запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Хоккей
Канада разгромила Чехию и в финале ЧМ-2019 сыграет с финнами
В 1/4 финала чехи победили Германию — 5:1. В финале сборная Канады сыграет с победившей в полуфинале Россию (1:0) командой Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Хоккей
Воробьев: российским хоккеистам было бы полезно проиграть один матч на ЧМ до плей-офф
На турнире российские хоккеисты проиграли один матч - в полуфинале финнам (0:1).
Обновлено в 13:35