Футбол

«Торино» победил «Лацио» в заключительном матче сезонаProstoProSport 10:56

Торино — Лацио
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Яго Фальке
51′
Саша Лукич
53′
58′
Бруну Жордау
Риза Дурмуси
66′
Чиро Иммобиле
Яго Фальке
Симоне Дзадза
69′
Глейсон Бремер
Томас Ринкон
79′
Лоренцо Де Сильвестри
80′
82′
Штефан Раду
Луан Капанни
83′
Луан Капанни
Армандо Иццо
Эмилиано Моретти
84′
«Торино» обыграл «Лацио» в 38-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Туринский клуб набрал 63 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
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