Футбол

«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии АСоветский спорт 11:08

Торино — Лацио
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Яго Фальке
51′
Саша Лукич
53′
58′
Бруну Жордау
Риза Дурмуси
66′
Чиро Иммобиле
Яго Фальке
Симоне Дзадза
69′
Глейсон Бремер
Томас Ринкон
79′
Лоренцо Де Сильвестри
80′
82′
Штефан Раду
Луан Капанни
83′
Луан Капанни
Армандо Иццо
Эмилиано Моретти
84′
В составе хозяев отличились Яго Фальке, Саша Лукич и Лоренцо Де Силвестри. У Лацио единственный мяч забил Чиро Иммобиле. Торино благодаря победе завершил чемпионат Италии на седьмом месте, имея в активе 63 очка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии А

Советский спорт11:08

Торино - Лацио - 3:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ11:29

«Торино» обыграл «Лацио» в заключительном туре чемпионата Италии

Спорт-Экспресс11:04

«Лацио» проиграл «Торино» в заключительном туре Серии А

Sport24.ru11:01

Футболисты «Торино» обыграли «Лацио»

РИА Новости11:06

«Торино» - «Лацио»: смогут ли «быки» взять три очка?

Все про Спорт рувчера в 19:24

«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия

На московской стройке нашли 25 артиллерийских снарядов

Обновлено в 14:15
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Общество

Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Футбол

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»

Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Обновлено в 13:18
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

"Украина используется для нанесения ущерба России" Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Обновлено в 12:42
Общество

Настройся на лето правильно: как выбрать и «заботиться» о кондиционере

Хороший кондиционер дешевым быть не может, уверен инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Обновлено в 12:07
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве не продержался и дня

В Киеве треснул пол открытого 25 мая нового пешеходного моста, соединяющего парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов.
Обновлено в 14:22
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта

Обновлено в 12:33
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:29
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо

В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

При пожаре в Венгеровском районе Новосибирской области погибли трое малолетних детей.
Обновлено в 14:21
Футбол

Дмитрий Стоцкий: «Могли бороться за первое место в этом сезоне до конца»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий после победы над «Рубином» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России вспомнил яркие моменты уходящего сезона, а также не согласился с мнением, что «быки» упустили первое место в премьер-лиге.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное