«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии АСоветский спорт 11:08

В составе хозяев отличились Яго Фальке, Саша Лукич и Лоренцо Де Силвестри. У Лацио единственный мяч забил Чиро Иммобиле. Торино благодаря победе завершил чемпионат Италии на седьмом месте, имея в активе 63 очка.

«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии А

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