«Торино» обыграл «Милан» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 16:58

"Торино" в большинстве обыграл "Милан" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Андреа Белотти (58-я минута, с пенальти) и Алехандро Беренгер (69).

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Недвижимость ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Происшествия Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой» Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.

Музыка Финалист «Голоса» Ержан Максим назвал справедливыми итоги конкурса Финалист «Голоса» Ержан Максим из Казахстана назвал справедливыми итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу.

Шоу-бизнес Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.

Авто Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.

Технологии Tele2 первой запустила eSim в России Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Происшествия В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Экономика Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.

Происшествия Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.

Происшествия Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, какую новую технику покажут на параде Победы Издание «Газета.ру» со ссылкой на официальную газету Вооруженных сил «Красная звезда» сообщает об утвержденном списке военной техники, которую представят на параде в честь Дня Победы.

Энергетика Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".

Политика Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.

Кино Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов» Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги.