Футбол

«Торино» обыграл «Милан» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 16:58

Торино — Милан
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
8′
Сусо
13′
Андреа Конти
16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
58′
62′
Сусо
Фабио Борини
62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
65′
Алекс Беренгер
69′
71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
77′
Алессио Романьоли
81′
Алессио Романьоли
81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
83′
83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
90′+5′
"Торино" в большинстве обыграл "Милан" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Турине, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Андреа Белотти (58-я минута, с пенальти) и Алехандро Беренгер (69).
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