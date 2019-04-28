«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии АЧемпионат вчера в 16:41

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 2:0. Первый тайм матча завершился без забитых мячей.

«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А

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