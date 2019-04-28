Футбол
«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии АЧемпионат 16:41
|8′
Сусо
|13′
Андреа Конти
|16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
|58′
|62′
Сусо
Фабио Борини
|62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
|65′
Алекс Беренгер
|69′
|71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
Витторио Париджини
|73′
|77′
Алессио Романьоли
|81′
Алессио Романьоли
|81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
|83′
|83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
|87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
|90′+5′
|44%
|Владение мячом
|56%
|70%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|3
|5
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|9
|22
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|21
|2
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
34
Айна
7
Лукич
23
Мейте
15
Ансальди
9
Белотти
36
Бремер
99
Доннарумма
7
Кастильехо
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
19
Пионтек
11
Борини
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 2:0. Первый тайм матча завершился без забитых мячей.
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