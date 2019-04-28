Футбол

«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии АЧемпионат 16:41

Торино — Милан
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
8′
Сусо
13′
Андреа Конти
16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
58′
62′
Сусо
Фабио Борини
62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
65′
Алекс Беренгер
69′
71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
Витторио Париджини
73′
77′
Алессио Романьоли
81′
Алессио Романьоли
81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
83′
83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
90′+5′
Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 2:0. Первый тайм матча завершился без забитых мячей.
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