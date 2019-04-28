Футбол

«Торино» обыграл «Милан» благодаря голу БелоттиМатч ТВ 16:28

Торино — Милан
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
8′
Сусо
13′
Андреа Конти
16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
58′
62′
Сусо
Фабио Борини
62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
65′
Алекс Беренгер
69′
71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
Витторио Париджини
73′
77′
Алессио Романьоли
81′
Алессио Романьоли
81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
83′
83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
90′+5′
«Торино» дома обыграл «Милан» в 34-м туре серии А. В составе победителей голами отметились Андреа Белотти и Алехандро Беренгер. «Милан» не сумел поразить ворота соперника. На 81-й минуте в составе «Милана» красную карточку получил Алессио Романьоли.
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