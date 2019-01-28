Футбол

Торино — Интер 1:0Матч ТВ вчера в 13:58

Торино — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
31′
Стефан де Врей
Армандо Иццо
35′
Андреа Белотти
40′
45′+2′
Далберт
55′
Миранда
Раджа Наингголан
55′
Данило Д′Амброзио
71′
Жоау Мариу
Маттео Политано
Ола Айна
76′
Саша Лукич
Даниэле Базелли
78′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
81′
83′
Матиас Весино
Антонио Кандрева
Симоне Дзадза
84′
86′
Маттео Политано
Симоне Дзадза
Яго Фальке
89′
«Интер» в гостях потерпел поражение от «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Победу туринскому клубу принес точный удар Армандо Иццо на 35-й минуте встречи. Гости заканчивали поединок в меньшинстве после удаления Маттео Политано на 86-й минуте.
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