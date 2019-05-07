Политика
Торгпред США подтвердил планы увеличить пошлины на товары из КитаяLife.ru 06 мая в 19:34
Торгпред США и главный переговорщик по торговле американского лидера Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона увеличить пошлины на товары из Китая в ночь на пятницу, сообщает Блумберг.
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Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на китайские товары 10 мая
Московский Комсомолец06 мая в 23:52
Торгпред США подтвердил планы Трампа поднять пошлины на товары из Китая
Аргументы и Факты06 мая в 19:46
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