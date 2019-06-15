Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в КитайRT на русском 22:58
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:16, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
Родители Началовой прошли курс реабилитации
Близкие родственники Юлии Началовой рассказали «Комсомольской правде» о том, где получили помощь медиков после смерти артистки.
Обновлено в 08:58
Транспорт
В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час
Скорость до 130 км/ч первоначально увеличат на участках «Автодора», курирующего платные дороги: два участка М11 Москва — Санкт-Петербург и 5 на М4 «Дон».
Обновлено в 04:07
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено в 04:50
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено в 23:08
Политика
Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Футбол
Роналду похвастался достижениями за год
Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Появился тизер нового электрического кроссовера марки Fisker
В конце этого года выйдет новый электрокроссовер марки Fisker, который может превратиться в соперника для модели Tesla Model Y. Стоит сказать, что компания Fisker была основана автомобильным дизайнером Хенриком Фискером.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Авто
Toyota анонсировала появление новых функций безопасности
Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин уволил генералов полиции по делу Голунова
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51