Экономика

Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в КитайRT на русском 22:58

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Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
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