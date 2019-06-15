Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в КитайRT на русском вчера в 22:58
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
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Футбол
«Наполи» хочет 100 млн евро за Инсинье
Обновлено вчера в 17:44
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Дональд Трамп не сомневается, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Игры
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено 13 июня в 20:40
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины
На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.
Обновлено вчера в 23:41
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Политика
МИД Украины пригрозил России новыми санкциями
МИД Украины заявил, что будет продолжать работу с целью введения секторальных и персональных санкций против всех причастных к программе упрощенной паспортизации Донбасса.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Бригады МТО армии РФ вышли на обеспечение батальона боеприпасами за полтора часа
Практически все подразделения материально-технического обеспечения российской армии вышли на норматив по снабжению батальона боеприпасами в полевых условиях за полтора часа.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено вчера в 17:21
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено вчера в 05:26
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено 13 июня в 15:48
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27