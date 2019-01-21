Экономика

Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет ЪРИА Новости 02:55

Крупнейшие производители продуктов добиваются запрета торговым сетям заниматься перепродажей товара небольшим магазинам. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
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с чего всё началось

Продукты изымают из перепродажи

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Коммерсантъвчера в 17:35

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Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет Ъ

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Эксперт: запрет сетям перепродавать товары со скидкой негативно повлияет на малый бизнес

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Продукты изымают из перепродажи

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Российская газетавчера в 23:20

Производители просят Козака запретить торговым сетям перепродавать продукты

Ведомостивчера в 21:01

Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети

News.ruвчера в 20:33

Производители продуктов не довольны поведением ретейлеров

Телеканал 360°вчера в 23:51
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
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Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами

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Происшествия

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На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*.
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Космос

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В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
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Экономика

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Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Магнитогорске организована проверка анонимок с угрозами взрывов

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Обновлено в 03:00
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
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В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

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Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет Ъ

Как заявляют поставщики, проблема заключается в том, что крупные торговые сети получают от них скидки в размере 30–50% от стоимости поставки, а затем перепродают продукты оптом и мелким оптом.
Обновлено в 02:55
Экономика

Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 01:56
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Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

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Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

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Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна

Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
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Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

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Армия и оружие

В Балтийское море вошли два эсминца США

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер".
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Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

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Происшествия

В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

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Политика

Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Происшествия

Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 85

Жизни 85 человек, по последним данным властей, унес взрыв и последовавший за ним пожар на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.
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Компания «АвтоВАЗ» в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada выпуска 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Apple вернула в продажу iPhone SE

Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
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Одно из самых популярных физических упражнений — скручивание — оказалось травмоопаснее, чем другие.
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Укреплению рубля помогло российское золото

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
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