Экономика
Торговый дефицит США достиг десятилетнего максимумаМосковский Комсомолец вчера в 23:37
Усилия главы американского государства Дональда Трампа по сокращению отрицательного сальдо торгового баланса пока не дали результата. Как сообщает Минторг США, дефицит торгового баланса страны в прошлом году достиг 10-летнего максимума.
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Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре вырос до максимума с октября 2008 года
Финмаркетвчера в 09:17
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Происшествия
В Красноярске попытались поджечь здание администрации
В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Экономика
МТС выплатит США штраф по делу о коррупции в Узбекистане
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.
Обновлено в 02:22
Политика
Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 03:08
Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
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Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта
Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия
На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Обновлено в 02:16
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка
«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Политика
Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию спикера Госдумы не его выступление во время правительственного часа.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Петербурге гипнотизерша украла у пенсионерки чужую таксу
Пенсионерка заявила в петербургскую полицию, что женщина-гипнотизер украла у нее таксу, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Политика
Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Индии на автобусной остановке прогремел взрыв
Обновлено в 02:57
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России
Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 02:37
Политика
На создание композитного крыла для МС-21 выделят почти 3 млрд рублей
Под самые жесткие американские санкции, запрещающие любое сотрудничество, «Аэрокомпозит» попал осенью 2018 г.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья предотвратили в Москве
В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.
Обновлено в 01:43
Недвижимость
В России предложили создать вклады на жилье в ипотеку
Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.
Обновлено в 03:14
Экономика
Депутаты поддержали увеличение пенсии неработающим пенсионерам
В результате пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 01:02
Экономика
Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег.
Обновлено в 02:12
Спорт
Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41