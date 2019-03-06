Торговый дефицит США достиг десятилетнего максимумаМосковский Комсомолец вчера в 23:37

Усилия главы американского государства Дональда Трампа по сокращению отрицательного сальдо торгового баланса пока не дали результата. Как сообщает Минторг США, дефицит торгового баланса страны в прошлом году достиг 10-летнего максимума.

Происшествия В Красноярске попытались поджечь здание администрации В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Экономика МТС выплатит США штраф по делу о коррупции в Узбекистане Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.

Политика Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.

Политика В Новороссийске задержали несколько граждан США В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».

Экономика Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки» Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.

Общество ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка «Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.

Политика В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.

Происшествия Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.

Политика Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал эмоциональную реакцию спикера Госдумы не его выступление во время правительственного часа.

Происшествия В Петербурге гипнотизерша украла у пенсионерки чужую таксу Пенсионерка заявила в петербургскую полицию, что женщина-гипнотизер украла у нее таксу, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Поклонская рассказала о компромате, который собрала на коллег из Госдумы Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, какой у нее есть компромат на коллег по парламенту.

Происшествия Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия» Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.

Происшествия Убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья предотвратили в Москве В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

Армия и оружие Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.

Недвижимость В России предложили создать вклады на жилье в ипотеку Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.

Экономика Депутаты поддержали увеличение пенсии неработающим пенсионерам В результате пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.

Экономика Браудер направил властям Швеции жалобу на Swedbank Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России, направил заявление в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратуру и в полицию Швеции по поводу причастности банка Swedbank к отмыванию денег.