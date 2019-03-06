Экономика
Торговый дефицит США достиг десятилетнего максимумаМосковский Комсомолец вчера в 23:37
Усилия главы американского государства Дональда Трампа по сокращению отрицательного сальдо торгового баланса пока не дали результата. Как сообщает Минторг США, дефицит торгового баланса страны в прошлом году достиг 10-летнего максимума.
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Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре вырос до максимума с октября 2008 года
Финмаркетвчера в 09:17
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Политика
В МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Как сообщало ИА REGNUM, в госдепартаменте США заявили о задержании в городе Новороссийске Краснодарского края двух граждан Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии
Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Политика
Huawei подала в суд на правительство США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка
«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные из расследования OCCRP
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя
По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Похищение ребенка вторым родителем предложили наказывать уголовно
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.
Обновлено в 01:13
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео
Минобороны России опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил рекорд Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Юнайтед" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, вышедшей в следующий раунд после поражения в первом матче с разницей как минимум в два мяча, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
На Алтае два человека погибли при взрыве в жилом доме
Обновлено в 00:52
Происшествия
На бывшего зампрокурора Башкирии завели новое уголовное дело о взятке
"Четвертого марта 2019 года следствием установлен новый факт получения Горбуновым взятки за аналогичные действия в размере 3 миллиона рублей, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело", - сообщила Петренко.
Обновлено в 01:27
Политика
Дополнительное наказание вводится для пользователей интернета в России
Против выступили и некоторые депутаты. В частности, член фракции ЛДПР Сергей Иванов считает, что власть не должна запрещать критику.
Обновлено в 01:30
Общество
В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей
Уточняется, что руководство знало о нарушениях при строительстве объектов в области, в том числе об исчезновении газопровода в Приозерске, на который было выделено 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Минздрав разберется с навязыванием платных услуг в поликлиниках
Минздрав разработает проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату изучить учебники по международному праву.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Поклонская рассказала об арестованном счете на Украине
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины
В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:34
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено 05 марта в 23:45
Недвижимость
Вклады на жилье в ипотеку могут появиться в России
Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Чистая прибыль «Русала» выросла на 39% в 2018 году
Чистая прибыль «Русала» за 2018 год выросла и достигла $1,698 млрд, что на 39% выше аналогичного показателя в прошлом году.
Обновлено вчера в 22:57