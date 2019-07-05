Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗСРБК 10:10
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
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МЧС: ТЦ «Новомосковский» эвакуируют из-за пожара на автогазозаправочной станции
Агентство Москва10:07
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Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Обвиняемые в поджоге петербургской редакции ФАН получили штрафы
В пятницу, 5 июля, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Авто
В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC
На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено в 10:50
Экономика
Срок хранения кредитной истории станет короче
Кредитные истории россиян предложили сделать короче, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году
Первый образец последней модификации российского транспортного вертолёта Ми-26Т2В поступит в распоряжение Минобороны РФ в 2021 году.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Лолита Милявская разводится с мужем
Певица и телеведущая Лолита Милявская приняла решение расстаться со своим супругом Дмитрием Ивановым.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Волочкова поучаствовала в популярном флешмобе
Волочкова решила пойти дальше и попробовала ударом ноги открыть бутылку с водой, при этом стоя на пуантах.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург
Тела погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников доставили в Петербург.
Обновлено в 06:50
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Папа Римский заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине
По слова понтифика, военный конфликт на Украине усугубляется пропагандистскими фальсификациями и религиозными манипуляциями.
Обновлено в 10:52
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35