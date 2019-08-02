с чего всё началось

США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Армия и оружие «Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12 Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.

Армия и оружие Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Футбол Тренер «Норрчепинга» высказался о переходе Ларссона в «Спартак» Главный тренер "Норрчепинга" Йенс Густафссон поделился мнением о переходе нападающего Йордана Ларссона в московский "Спартак".

Политика Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев после свадьбы продемонстрировал отличную фигуру На опубликованных снимках с отдыха звезда продемонстрировал отличную форму.

Общество Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Футбол «Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.

Экономика Российские миллиардеры стали богаче на $36 млрд С начала 2019 года российские миллиардеры в совокупности заработали $36,324 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал ситуацию с окончанием действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.

Политика Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.