Политика
Трамп намерен ввести новые пошлины против КитаяТВ Центр вчера в 14:04
США с 1 сентября намерены усилить торговое давление на Китай. Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Также Трамп написал в Twitter, что США ожидают продолжения диалога с КНР по торговому соглашению.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12
Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе
Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины.
Обновлено в 15:58
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Наука
Назван самый эффективный способ похудеть
Обновлено в 12:07
Футбол
Тренер «Норрчепинга» высказался о переходе Ларссона в «Спартак»
Главный тренер "Норрчепинга" Йенс Густафссон поделился мнением о переходе нападающего Йордана Ларссона в московский "Спартак".
Обновлено в 06:20
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев после свадьбы продемонстрировал отличную фигуру
На опубликованных снимках с отдыха звезда продемонстрировал отличную форму.
Обновлено в 12:01
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, то мы готовы обсудить этот вопрос»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз прокомментировал слухи о том, что «Бавария» хочет подписать Лероя Сане.
Обновлено в 15:17
Экономика
Российские миллиардеры стали богаче на $36 млрд
С начала 2019 года российские миллиардеры в совокупности заработали $36,324 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»
Обновлено в 08:49
Политика
В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД
Член Совфеда Игорь Морозов прокомментировал ситуацию с окончанием действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 07:37
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 16:41
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено в 15:52
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08