С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.

с чего всё началось

Российские торговые сети столкнулись с проблемой перебоя поставок авокадо, который произошёл из-за смены сезонного поставщика. При этом за последние годы спрос на данный плод существенно вырос.

Торговые сети заявили о дефиците авокадо в России

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.

Политика Олега Сенцова этапировали в Москву Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Делегацию членов аппарата Конгресса США приняли в Совете Федерации В Совете Федерации сегодня приняли делегацию членов аппарата Конгресса США.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Экономика Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Экономика Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.

Происшествия В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Футбол Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, умер на 91-м году жизни, сообщает ABC Color.

Происшествия Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков.

Происшествия Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.

Общество В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос Новые российские спасательные скафандры "Сокол-М" для экипажа перспективного корабля "Федерация" не получат ширинку, а значит, космонавты не смогут соблюсти традицию Гагарина - помочиться перед стартом на колесо автобуса.

Армия и оружие Китай направит на учения в Россию 1,6 тыс. солдат Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в Россию 1,6 тыс. военнослужащих и около 30 вертолетов и самолетов для участия в учениях "Центр-2019".

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Музыка София Ротару вернулась на российскую сцену Вчера Ротару прилетела в Сочи и на вечере премьер представила свою новую песню «Вечные небеса».

Игры Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.