Экономика
Давыдов.ИндексТорговые сети пожаловались на дефицит авокадо
Российские торговые сети испытывают проблемы с поставками авокадо из-за смены сезонного поставщика. Потребители заметили отсутствие фрукта, поскольку спрос на него вырос в два раза за прошедший год, пишет РБК.
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с чего всё началось
С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.РБКвчера в 09:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
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Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
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Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звёзд»
Иосиф Пригожин назвал главные отличия Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой от «настоящих звёзд».
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Российский МИД поддержал желание США купить Гренландию
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
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Минск ожидает активной фазы переговоров с РФ по газу осенью
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Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
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Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру 27 августа в 03:44
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Стакан газировки в день увеличивает риск развития онкологии на 18%
Стакан сока или газировки увеличивает риск заболевания раком.
Москва 24 03:04
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
Тотти: «Рома» может надеяться лишь на борьбу за 4-е место в Серии А
Думаю, что тройка лидеров уже определена, а «Рома», к сожалению, может надеяться лишь на борьбу за четвёртое место в Серии А. Это реальность ситуации, зная, что произошло в предсезонный период.
Чемпионат 03:57
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Авто
Составлен рейтинг самых продаваемых седанов в Москве
Рейтинг самых продаваемых легковых машин в кузове седан по итогам первых семи месяцев 2019 года на московском авторынке составило аналитическое агентство «Автостат».
REGNUM 03:58
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
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RT на русском вчера в 13:56
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
ТАСС вчера в 12:57
Общество
Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок
В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.
Известия 03:15
Музыка
«Мелодия» выпустила пластинку с песнями Анны Герман
Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила виниловую пластинку с композициями Анны Герман.
News.ru 03:43
Транспорт
Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%
Количество дорожных знаков в Москве в районе Арбат сократится на 44% благодаря введению зоны регулируемой платной парковки и применению новых совмещённых дорожных знаков, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.
РИА Новости 03:26
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Орнитологи определили смысл вороньего карканья
Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:55
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области во четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.
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Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28