С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть "Лента", рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети "ВкусВилл" примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким.

с чего всё началось

Российские торговые сети испытывают проблемы с поставками авокадо из-за смены сезонного поставщика. Потребители заметили отсутствие фрукта, поскольку спрос на него вырос в два раза за прошедший год, пишет РБК.

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