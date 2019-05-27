Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиянГазета.Ru 04:46

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Торговые точки, как во времена СССР, обяжут принимать у населения пластиковую и стеклянную тару. За пустую бутылку будут платить по 5-7 рублей. Нужна именно возмездная основа оборота тары.

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