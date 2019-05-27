Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Авто Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Футбол Сергей Семак: «Хотели победить сегодня» Напомним, что новый сезон «Зенит» откроет матчем за Суперкубок России 6 июля в Москве на открытом после капитальной реконструкции стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Экономика Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Хоккей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019 Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Политика Пучдемона избрали в Европарламент Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы).

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.

Общество Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

Политика Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах.

Политика На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Армия и оружие Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Политика Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Политика Трамп встретился с новым императором Японии Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.

Шоу-бизнес Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.

Армия и оружие Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.

Экономика В магазинах России станет меньше ценников Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.