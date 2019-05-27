Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.
Известия17:02

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«Известия» узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Интерфакс21:08

Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения

Комсомольская правда20:58

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известия18:40

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Life.ru20:28

Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у граждан

Телеканал 360°20:22

Российские магазины могут обязать принимать пустые бутылки

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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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