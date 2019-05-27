Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
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В магазинах России могут возобновить прием стеклотары

Экономика сегодня19:13

Медведев даст каждому возможность заработать

Deita.ru19:45

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известия18:40

Россиян промотивируют сдавать бутылки

MagadanMedia.ru19:03
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Здоровье

Отечественное здравоохранение оторвалось от населения

Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
Обновлено в 12:21
Политика

Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%

«Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
Обновлено в 19:20
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Религия

Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии

Архиепископ Страсбурга (Франция) Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой VI–VII веков Одилии Эльзасской, которая почитается католиками и православными.
Обновлено в 19:45
Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

Обновлено в 12:29
Музыка

Группа «Машина времени» отмечает 50-летие

Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Красич посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Экс-хавбек московского ЦСКА Милош Красич наблюдает с трибун матч 30-го тура РПЛ, где армейцы принимают самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 07:49
Общество

Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака

Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 18:55
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Приморье локализовали возгорание на траулере

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика

СМИ: на выборах в Европарламент от Венгрии побеждает партия премьера Орбана

Согласно подсчетам, "ФИДЕС" набирает 56% голосов, на втором месте с результатом 10% голосов следуют сразу две партии - Венгерская социалистическая партия и "Демократическая коалиция".
Обновлено в 14:40
Политика

В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
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