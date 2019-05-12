Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
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