Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

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