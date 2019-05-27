Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия вчера в 18:40

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.
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