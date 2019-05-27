Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия вчера в 18:40
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения
Комсомольская правдавчера в 20:58
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Спорт
Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол
Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено вчера в 16:16
Хоккей
Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено 25 мая в 15:34
Гаджеты
Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи - компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Как решить проблемы с кишечником у пожилых
С возрастом очень многие начинают жаловаться на проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Обновлено вчера в 21:57
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Политика
Итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство
В Европе подводят итоги выборов в Европарламент. В Греции премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы после поражения его партии.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
Завершилась вторая неделя споров вокруг места строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в драке в бразильской тюрьме
Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме бразильского штата Амазонас.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено 25 мая в 22:55
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
«Вода с лебедями»: легендарная «Карачинская» меняет этикетку и бутылку
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено вчера в 13:13