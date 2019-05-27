Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия вчера в 18:40

Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.

с чего всё началось

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

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