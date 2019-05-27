Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских гражданИзвестия 18:40

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известия17:02

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В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Вести.Ru22:15

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Life.ru20:28

Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения

Комсомольская правда20:58

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ru20:58

«Известия» узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Интерфакс21:08

Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у граждан

Телеканал 360°20:22

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известия18:40
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