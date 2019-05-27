Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИРИА Новости 01:43
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия". По информации издания, поручения даны Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.Известиявчера в 17:02
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Кино
«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат
Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
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Политика
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Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
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Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
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Гаджеты
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Обновлено вчера в 01:49
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов
«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
На Филиппинах два человека погибли и около 60 пострадали в ДТП
Два человека погибли и 57 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Кесон на Филиппинах, пишет газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:53
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.
Обновлено в 00:54
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале»
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 01:44
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном
США вступят в переговоры с Ираном в том случае, если в Тегеране сами этого захотят.
Обновлено в 01:54
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, опережая партию президента Эммануэля Макрона, как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологической службой Elabe.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки
Мексиканский пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес с трудом сумел избежать столкновения с двумя сотрудниками трассы в Монако, обслуживающими гонку.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
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Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
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Обновлено 25 мая в 02:01
Музыка
Ильдар Абдразаков споет «Очи черные» на Дворцовой площади Петербурга
Хедлайнерами станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков, также будут петь Мария Мудряк, Рене Барбера и Мария Алейда.
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