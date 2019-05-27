Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИРИА Новости 01:43

Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия". По информации издания, поручения даны Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития.

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