Экономика
Торговые рынки восстановили свою работуГЛАС.RU 04:12
В понедельник многие торговые биржи пошатнулись из-за сообщения о торговом конфликте между Китаем и США. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поднять пошлины на китайскую продукцию до 25%. После его заявления торговые рынки Китая упали почти на 7%.
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Мировые рынки восстановились после сообщений об угрозе «торговой войны»
Общественная служба новостей06:41
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Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
Обновлено вчера в 13:41
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
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Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре
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Обновлено в 08:57
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Обновлено в 09:12
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
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Происшествия
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На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
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«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
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Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Технологии
Электрокары Tesla научились самодиагностике неисправностей
Электрокары компании Tesla получили возможность самостоятельно проводить диагностику и автоматически делать предварительный заказ новой запчасти в случае обнаружения неисправности.
Обновлено в 09:00
Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Общество
В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
Обновлено в 06:07
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
27 октября 2015 года у пары родился сын Артур. Звездные супруги тщательно скрывали лицо мальчика от журналистов.
Обновлено в 09:11
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
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Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай
Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20