Экономика

Торговые рынки восстановили свою работуГЛАС.RU 04:12

В понедельник многие торговые биржи пошатнулись из-за сообщения о торговом конфликте между Китаем и США. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поднять пошлины на китайскую продукцию до 25%. После его заявления торговые рынки Китая упали почти на 7%.
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Мировые рынки восстановились после сообщений об угрозе «торговой войны»

Общественная служба новостей06:41

Мировые рынки восстановились несмотря на угрозу торговой войны

РБК02:11

Торговые рынки восстановили свою работу

ГЛАС.RU04:12
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Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Пьяный депутат насмерть сбил двух человек

Под Киевом пьяный депутат Яготинского городского совета наехал на мотоцикл, в результате чего погибло два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Обновлено в 05:10
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина

В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия

Суд на месяц продлил арест Шестуна

Обновлено в 08:40
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Технологии

Электрокары Tesla научились самодиагностике неисправностей

Электрокары компании Tesla получили возможность самостоятельно проводить диагностику и автоматически делать предварительный заказ новой запчасти в случае обнаружения неисправности.
Обновлено в 09:00
Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Финансы

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон.
Обновлено в 07:43
Кино

Netflix представил трейлер фильма «Рубеж мира»

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Обновлено в 06:07
Общество

Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей

Обновлено в 09:02
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

27 октября 2015 года у пары родился сын Артур. Звездные супруги тщательно скрывали лицо мальчика от журналистов.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма

Обновлено в 08:59
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай

Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену "Движения демократического обновления" Вадиму Сафонову.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
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