Торговые рынки восстановили свою работуГЛАС.RU 04:12

В понедельник многие торговые биржи пошатнулись из-за сообщения о торговом конфликте между Китаем и США. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поднять пошлины на китайскую продукцию до 25%. После его заявления торговые рынки Китая упали почти на 7%.

Экономика «Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Происшествия В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Политика Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.

Происшествия В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Происшествия Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе» В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.

Авто Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Политика Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.

Спорт Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.

Финансы Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.

Авто Китай намерен экспортировать подержанные автомобили Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет» Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».

Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019 В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.

Происшествия Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Авто Skoda анонсировала обновленный Superb Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.

Происшествия В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Общество В Великобритании выбрали самую красивую женщину-сантехника Ранее сообщалось, что самой красивой замужней женщиной России стала жительница Йошкар-Олы.

Политика В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России "Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 7 мая текущего года в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", – сообщили правоохранители республики.

Футбол «Барселона» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Происшествия Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.

Происшествия Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.

Происшествия Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Порошенко уволил командующего национальной гвардией Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.