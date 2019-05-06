Экономика
Торговые рынки восстановили свою работуГЛАС.RU 04:12
В понедельник многие торговые биржи пошатнулись из-за сообщения о торговом конфликте между Китаем и США. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поднять пошлины на китайскую продукцию до 25%. После его заявления торговые рынки Китая упали почти на 7%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мировые рынки восстановились после сообщений об угрозе «торговой войны»
Общественная служба новостей06:41
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку
Заместителя начальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области задержали по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл побил рекорд по ставкам
Британские букмекеры начали принимать ставки на имя сына принца Гарри и Меган Маркл, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 07:05
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Музыка
Лазарев показал репетицию номера для «Евровидения-2019»
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Появились последние фото Жанны Фриске с сыном
Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:07
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чеченской Республике появилось первое в России такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Политика
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов
По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18