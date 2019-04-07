Экономика

Торговую сеть «Лента» хотят продать «Магниту»БК55 06 апреля в 07:50

Речь может идти об объединении двух ритейлеров. Сеть магазинов «Магнит» уведомила, что с середины марта 2019 года несколько раз направляла акционерам «Ленты» предложение о покупке 100% акций сети.
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Торговая сеть «Магнит» собирается купить «Ленту»

Daily03:13

Интерес со стороны двух покупателей позитивно отразится на котировках «Ленты»

Finam.Ru03:50

«Лента» против парка «Планета»: как в Астрахани со скандалами открывали первый гипермаркет

Арбуз06 апреля в 03:38

Торговую сеть «Лента» хотят продать «Магниту»

БК5506 апреля в 07:50

Мордашова в покупке «Ленты» обыгрывает «Магнит»

СеверИнформ06 апреля в 02:54

В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»

Ведомостивчера в 16:50

«Магнит» предложил «Ленте» слияние

REGNUM05 апреля в 23:03
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Футбол

Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки

Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено в 11:16
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 14:34
Происшествия

В Сочи потушили пожар в частном доме

Обновлено в 15:34
Общество

Будущий ребенок Меган Маркл установил рекорд

В Великобритании зафиксировано рекордное количество ставок на пол, дату рождения и имя будущего ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 08:51
Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover под брендом Venucia, а показ нового кроссовера состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 07:26
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Экономика

Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Общество

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Политика

Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии

Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Культура

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
Обновлено в 03:21
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Обновлено в 15:36
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
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