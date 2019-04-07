Экономика
Торговую сеть «Лента» хотят продать «Магниту»БК55 06 апреля в 07:50
Речь может идти об объединении двух ритейлеров. Сеть магазинов «Магнит» уведомила, что с середины марта 2019 года несколько раз направляла акционерам «Ленты» предложение о покупке 100% акций сети.
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Футбол
Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки
Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Сочи потушили пожар в частном доме
Обновлено в 15:34
Общество
Будущий ребенок Меган Маркл установил рекорд
В Великобритании зафиксировано рекордное количество ставок на пол, дату рождения и имя будущего ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 08:51
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента внедорожнику Range Rover под брендом Venucia, а показ нового кроссовера состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 07:26
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии
Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.
Обновлено в 17:48
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Культура
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
Обновлено в 03:21
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08