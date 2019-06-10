Экономика
Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверхРБК 02:00
В понедельник фьючерсы на ведущие американские индексы США выросли. Это стало реакций на решение Дональда Трампа отложить на неопределенный срок вопрос пошлин в отношении мексиканского импорта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.
Обновлено в 04:45
Политика
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Общество
В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог
Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.
Обновлено в 04:01
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги состоится 4 июля
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо".
Обновлено в 03:20
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Баскетбол
Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта
Обновлено в 03:30
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский решил не давить на судей
Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:57
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри изменил Меган Маркл с моделью
Как заявила королевский биограф Анджела Левин, Гарри изменил Меган в самом начале их романа.
Обновлено в 02:05
Общество
В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья
Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.
Обновлено в 04:24
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:56
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00