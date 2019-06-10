Экономика
Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт вчера в 07:36
Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
Назван средний возраст вступления в брак в России
До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено вчера в 08:02
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика
Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»
Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Токаев побеждает на выборах в Казахстане
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует в президентской гонке.
Обновлено 09 июня в 14:21
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
МИД Украины: суда заставят Россию начать переговоры
Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону сесть за стол переговоров.
Обновлено в 02:36
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Игры
Phoenix Point от автора X-COM выйдет 3 сентября 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Общество
В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом
Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Первый канал покажет документалку об аварии на ЧАЭС
Обновлено в 00:40
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие
Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.
Обновлено в 03:30
Политика
The Atlantic: посол США покидает Россию
Свой дипломатический пост покинет посол США в России Джон Хантсман в связи с баллотированием на должность губернатора штата Юта, 10 июня сообщает журнал The Atlantic.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы
Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09