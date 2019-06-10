Экономика

Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт вчера в 07:36

Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль демонстрирует положительную динамику

REGNUM02:47

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалтвчера в 10:34

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Финмаркет03:10

Американский рынок в выигрыше благодаря договоренности с Мексикой

Finam.Ru02:15

US STOCKS-Уолл-стрит выросла на фоне оптимизма в связи с торговым соглашением США и Мексики

Financial One02:44

Dow Jones закрылся выше отметки в 26 тыс пунктов на договоренностях с Мексикой

ПРАЙМвчера в 17:21

Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверх

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено вчера в 08:02
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Обновлено в 02:51
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика

Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»

Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует в президентской гонке.
Обновлено 09 июня в 14:21
Музыка

Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Обновлено в 01:34
Политика

МИД Украины: суда заставят Россию начать переговоры

Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону сесть за стол переговоров.
Обновлено в 02:36
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол

Мамаев вычислил день своего освобождения

Обновлено вчера в 23:36
Игры

Phoenix Point от автора X-COM выйдет 3 сентября 2019 года

Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 14:17
Общество

В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Кино

Первый канал покажет документалку об аварии на ЧАЭС

Обновлено в 00:40
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика

В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами

Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие

Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.
Обновлено в 03:30
Политика

The Atlantic: посол США покидает Россию

Свой дипломатический пост покинет посол США в России Джон Хантсман в связи с баллотированием на должность губернатора штата Юта, 10 июня сообщает журнал The Atlantic.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Экономика

Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы

Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное