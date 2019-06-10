Экономика
Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверхРБК 02:00
Сам Си Цзиньпин не говорил и не давал понять, что не планирует приехать на саммит. Более того, известно, что он намеревается встретиться там с президентом США. Несмотря на риторику Дональда Трампа, азиатские индексы выросли к середине утренних торгов во вторник, 11 июня.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Брянска в Сочи отложен из-за технической неисправности
Рейс Брянск — Сочи авиакомпании «Азимут», который должен был выполнить самолет Sukhoi Superjet 100, задерживается на несколько часов из-за технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в Международном аэропорту Брянска.
Обновлено в 07:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
Обновлено в 02:08
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Музыка
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой
В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Авто
Эксперты рассказали о рыночных перспективах Renault Arkana в России
Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Спасатели локализовали пожар после взрыва на танкере в Махачкале
Спасатели локализовали пожар, возникший после взрыва газовоздушной смеси при перекачке нефти на танкере в Махачкале.
Обновлено в 04:34
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил о проверке СИЗО «Бутырка»
Управление ФСИН по Москве начало проверку следственного изолятора "Бутырка" в связи с тем, что бизнесмен Владимир Петров, арестованный по экономической статье, оказался в одной камере с подозреваемым убийцей, который ранее уже был судим за убийство.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Павел Прилучный: «От одиночества у меня начинает ехать крыша»
Супруги часто работают вместе, но не устают друг от друга. По словам актера, он ненавидит одиночество и любит, когда жена с ним рядом.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Заместителя начальника сургутской ГИБДД отстранили от службы
Работник ГИБДД рассказал о том, что начальник ставит невыполнимые и противоречащие законодательству задачи.
Обновлено в 05:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47