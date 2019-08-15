Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»Газета.Ru 04:12
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
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Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
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Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
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В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
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Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
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Следствие по делу активиста Котова завершили спустя два дня после предъявления обвинения по «дадинской» статье
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Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Футбол
Томас Цорн: «„Спартак“ купит еще одного игрока в опорную зону»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы ответил на вопросы о потенциальных трансферах москвичей, а также оценил игру хавбека Андре Шюррле, который забил победный гол для красно-белых.
Обновлено в 15:49
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
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Обновлено в 16:52
Политика
Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 15:35
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает Чемпионат.
Обновлено в 17:09
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Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
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Умер народный артист Валентин Воронин
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
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Культура
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В честь открытия "Выставки Клавдии Семеновны" участники самого массового сеанса рисования изобразили на керамических тарелках вид Москвы, открывающийся со стороны "Зарядья".
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Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
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«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Ранее фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что внук члена ЦИК России Бориса Эбзеева в четырехлетнем возрасте приобрел квартиру в элитном доме стоимостью 500 млн рублей.
Обновлено в 11:22
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Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53