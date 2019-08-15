Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Футбол Полузащитник «Монако» может перейти в ЦСКА В Монако Бенассер перешел летом 2016 года из Нанси за 3 миллиона евро.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Армия и оружие Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019 Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Политика В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Политика Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

Экономика Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила сына Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».

Происшествия Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.

Общество Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.

Политика Трамп надавил: Израиль впервые закрыл двери для членов Конгресса США Министр внутренних дел Израиля Арье Дери сегодня, 15 августа, принял решение закрыть въезд в страну для членов Конгресса США от Демократической партии Рашиды Тлаиб и Ильхан Омар.