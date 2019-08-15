Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»Газета.Ru 04:12
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
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Рэпер Тимати отмечает день рождения
Известный рэпер и музыкант Тимати празднует день рождения. Тимуру Юнусову исполнилось 36 лет.
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В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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Политика
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На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
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Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
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Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Энергетика
В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа
Сенатор Сергей Цеков прокомментировал намерение Польши повысить стоимость транзита российского газа.
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