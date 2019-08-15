Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»Газета.Ru 04:12

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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