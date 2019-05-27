Политика
Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенолаКрасная весна 08:04
Расследование показало значительный ущерб китайской экономике в результате импорта фенола по заниженным ценам. Размер пошлины для разных компаний будет варьироваться от 11,9% до 129,6%. Напомним, между двумя крупнейшими мировыми экономиками последний год идет торговая война.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Политика
Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:59
Футбол
Футболист Эрнандес покинет ЦСКА
Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.
Обновлено в 05:22
Политика
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Как уточнил источник в правоохранительных органах, череп мог принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала в 2014 году.
Обновлено в 09:30
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой перестал скрывать свою девушку
17-летний Архип завел роман с моделью. 17-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, завел первый серьезный роман.
Обновлено в 03:00
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Кино
Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка
Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»
Обновлено в 06:10
Футбол
Защитник «Армавира» продолжит карьеру в «Тамбове»
Обновлено в 04:23